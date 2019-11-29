Учебный конгресс «Әбіш әлемі» проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице во Дворце Независимости проходит учебный конгресс «Әбіш әлемі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебный конгресс организовала Национальная академическая библиотека Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта, Министерства образования и науки РК, а также акимата Нур-Султана по случаю 80-летия народного писателя, государственного и общественного деятеля Казахстана Абиша Кекилбаева. Цель мероприятия - популяризация творчества Абиша Кекилбаева и освоение ценностей казахской литературы в международной научной системе.

Во Дворце Независимости в честь 80-летия писателя организовали фотогалерею «Әбіш әлемі», где представлены более 50 фотографий, отражающих самые яркие моменты его жизни. Также читателям предложена богатая сокровищница творчества Абиша Кекилбаева, QR-коды цифровых копий книг и личный архив писателя.





Кроме того, во Дворце Независимости представили сведения о достижениях писателя, более 100 наград, дипломов и благодарственных писем писателю.

На литературной встрече присутствовали члены семьи писателя, в частности его жена Клара Жумабаевна, сын Даулет Кекилбаев, дочери Заузат и Сауле, внук Абыл Кекилбаев и его правнук Адиль Кекилбай Абылулы. В ходе встречи гости рассказали о жизни и творчестве писателя. Также гостям представят образы писателя и его матери Айсау.

Масштабное мероприятие началось с фильма «Шыңырау». Режиссер Жанибек Жетыруов напомнил , что семь фильмов снимались в Мангистауской области.

«На 70-летний юбилей писателя мы снимали фильм под названием«Самгау». Было трудно даже подойти близко к такому великому человеку, как Абиш Кекилбаев. Но мы очень старались, чтобы фильм понравился зрителям. Так, в 2009 году мы выпустили 46-минутный фильм «Шыңырау». Абиш аға посмотрел, был счастлив и подарил чапан. Затем в 2014 году на совете киностудии «Казахфильм» было предложено снять фильм по сюжету повести «Шыңырау». Известный режиссер Сатыпалды Нарымбетов говорил, что многие не берутся за такую ответственную работу. Их выбор пал на меня, когда спросили: «Кто есть из молодежи?» В 2014 году я получил задание и подготовил полугодовую версию и показал писателю, он в ответ благословил меня. Итак, к концу 2018 года мы закончили съемки по тому же сценарию. Фильм начали показывать с 2019 года. Наш фильм принимал участие в фестивалях в Дели, Катманду и Бангладеш. Я поехал на Синьцзянский кинофестиваль и выиграл в номинации «Лучший зарубежный фильм». Мое достижение - то, что китайские дестребьюторы собираются покупать наш фильм. Поэтому «Шыңырау» выходит в прокат для китайских зрителей», - сказал режиссер.





Абиш Кекилбаевич родился 6 декабря 1939 года в Мангистауской области, Мангистауской области (бывшая Гуриевская область), в Мырзайыре, деревне Онды.

Первый сборник стихов Абиша Кекилбаева «Алтын шуақ» был опубликован в 1962 году, а «Бір шөкім бұлт» - в 1965 году. В 1974 году была опубликована серия критических статей «Дәуірмен бетпе-бет «, «Бір уыс топырақ» , а в 1979 году «Тырау, тырау, тырналар», была опубликована историческая познавательная история «Ұйқыдағы арудың оянуы» о прошлом, настоящем и будущем полуострова Мангистау, а в 1982 году - сборник повестей «Шыңырау». В 1992-93 годах опубликованы два избранных тома, в 1995 году - «Заманмен сұхбат», в 1998 году - «Азатттықтың ақ таңы», а также публицистические статьи, брошюры. Собрание из 12 томов было опубликовано в 1999 году.

Романы Абиша Кекилбаева «Уркер» (1981), «Елен-Алан» (1984) были высоко оценены в казахской литературе и получили Государственную премию Казахской ССР. «Талайғы Тараз», выпущенный в 2001 году, «Шандоз» в 2002 году обозначили новую концепцию научно доказанной, ясной и точной истории. В 2009 году были изданы пять томов сочинений, очерков, мемуаров и мыслей писателя под названием «Сыр десте». Многие произведения Абиша Кекилбаева переведены на иностранные языки. Он был удостоен Государственной премии Казахской ССР в 1986 году, Премии мира и духовного согласия Президента Республики Казахстан в 1995 году, ордена «Отан» в 1999 году, согласно решению Ассоциации тюркоязычных стран получил премию «За заслуги в тюркском мире». В 2003 году награжден Орденом Первого Президента Республики Казахстан.

Абиш Кекилбаевич скончался в декабре 2015 года.















