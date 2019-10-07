Учебный центр гражданской авиации планируют создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о планах по решению вопроса нехватки квалифицированных пилотов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка отечественных квалифицированных кадров для отрасли гражданской авиации - важная задача нашего министерства. Для отрасли гражданской авиации нужны профессионалы. У нас в стране существует единственное учебное заведение - Академия гражданской авиации, в стенах которого ежегодно выпускаются более 400 специалистов, которые проходят летную практику за рубежом», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

При этом, по его словам, выпускники данного вуза сегодня не востребованы ввиду несоответствия современным стандартам. Он также отметил, что зачастую авиакомпании привлекают иностранных пилотов и административный состав.

«В случае замещения иностранных летчиков отечественными кадрами можно получить существенную экономию, что в свою очередь отразится и на цене авиабилетов. В целях подготовки высококвалифицированных кадров министерством разрабатывается план развития Академии гражданской авиации. В 2020 году мы планируем консолидировать все действующие учебные заведения по отрасли и создать учебный центр гражданской авиации, соответствующий европейским стандартам», - перечислил Б. Атамкулов.

В качестве примера, в пресс-службе МИИР привели «Эйр Астану»: из 450 пилотов порядка 100 - иностранцы, в административном штате числится до 30 иностранных сотрудников. На один самолет в среднем приходится 134 сотрудника. В среднем иностранный пилот получает 9 тысяч евро в месяц. Разница с казахстанским персоналом составляет 15%.