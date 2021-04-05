Учебный центр для подготовки полицейских открыли в Костанае
Специальные тренировки будут проходить на базе учебного центра. Открыл новый центр заместитель начальника ДП области полковник Ардак Ынтыкбаев.
«В прошлом году из-за пандемии занятия по всем видам подготовки личного состава ОВД были приостановлены. Сотрудники полиции были вынуждены заниматься самоподготовкой по повышению своего образовательного уровня и поддержанию физической формы. В настоящее время занятия возобновляются с соблюдением всех санитарных норм»,- отметил полковник полиции.
Стоит отметить, что в новом здании функционирует три спортивных зала: борцовский, тренажерный и зал для подготовки с оружием без патронов. Также созданы комфортные бытовые условия для полицейских: имеется столовая, спальные помещения, душевые и санузлы.
Для патрульных полицейских сотрудники управления специальной и мобилизационной подготовки проведут практические занятия по огневой, физической подготовке, изучению законодательства. Также с сотрудниками будут работать и психологи.
Трехдневный учебный процесс, как считают в ведомстве, позволит получить знания и навыки для использования в оперативно-служебной деятельности каждого из обучающихся.