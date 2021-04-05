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    12:44, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Учебный центр для подготовки полицейских открыли в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае при управлении специальной и мобилизационной подготовки департамента полиции состоялось открытие учебного центра для подготовки полицейских. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Специальные тренировки будут проходить на базе учебного центра. Открыл новый центр заместитель начальника ДП области полковник Ардак Ынтыкбаев.

    «В прошлом году из-за пандемии занятия по всем видам подготовки личного состава ОВД были приостановлены. Сотрудники полиции были вынуждены заниматься самоподготовкой по повышению своего образовательного уровня и поддержанию физической формы. В настоящее время занятия возобновляются с соблюдением всех санитарных норм»,- отметил полковник полиции.

    Стоит отметить, что в новом здании функционирует три спортивных зала: борцовский, тренажерный и зал для подготовки с оружием без патронов. Также созданы комфортные бытовые условия для полицейских: имеется столовая, спальные помещения, душевые и санузлы.

    Для патрульных полицейских сотрудники управления специальной и мобилизационной подготовки проведут практические занятия по огневой, физической подготовке, изучению законодательства. Также с сотрудниками будут работать и психологи.

    Трехдневный учебный процесс, как считают в ведомстве, позволит получить знания и навыки для использования в оперативно-служебной деятельности каждого из обучающихся.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Образование Правоохранительные органы
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