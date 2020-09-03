Учебный центр для детей из малообеспеченных семей открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебный центр для детей из малообеспеченных семей открылся в Нур-Султане. В общей сложности в центре могут заниматься около 300 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Сегодня в Нур-Султане с участием заместителя акима столицы Бахтияра Макена состоялось открытие нового учебного центра для детей из малообеспеченных семей Bilim All.

Б. Макен отметил важность реализации социальных инициатив жителей и пожелал успехов коллективу центра.

В центре смогут проходить бесплатно дополнительную подготовку по различным курсам школьники из малообеспеченных, многодетных и неполных семей и семей, нуждающихся в поддержке. Так, в центре организованы группы продленного дня, курсы русского, казахского, английского и арабского языков, математики, кружок шахмат, творческая мастерская, обучение на гитаре и домбре.

«Первая наша цель – дать доступное образование нашим детям, чтобы они шли в ногу со временем. Мы полностью поддерживаем Послание Президента РК, в частности его предложение по расширению круга дополнительного образования, чем наш центр и будет заниматься», – говорит руководитель центра Райгуль Серикбаева.

В общей сложности здесь могут заниматься около 300 детей. Сам учебный центр открыт при поддержке общественного фонда Strong Mothers Ns и акимата города Нур-Султана.

«Здесь очень интересно. Учителя хорошо объясняют уроки», – говорит ученица 7 класса Фатима Шарапатова.

«Мы ждали открытия этого центра очень долго. Хотелось бы выразить благодарность общественному фонду Strong Mothers, который предоставил нам возможность посещать данные курсы. Сюда ходит моя дочь, она посещает английские курсы. С первых дней я вижу хороший результат, и вожу сюда своего сына, который готовится к школе», – говорит мама учеников Анель.

Отметим, что дополнительные курсы по компьютерной грамотности на бесплатной основе здесь могут пройти и многодетные мамы. На данный момент в центре уже обучаются около двадцати женщин.

«Я, как многодетная мать, здесь повышала компьютерную грамотность и уже вижу определенные результаты, которые планирую использовать в дальнейшем. Выражаю благодарность акимату, членам Общественного фонда за поддержку открытия центра», – отметила многодетная мать Гульмира.

Центр Bilim All находится по адресу ул. Валиханова, 3. В группах сейчас занимаются не более пяти детей. Для того чтобы записать ребенка, необходимо прийти в офис и подать необходимые документы.



