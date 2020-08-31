Учебные заведения в Таразе проинспектировал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к новому учебному году в Жамбылской области находится на постоянном контроле главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, строительство и капитальный ремонт школ, обеспечение учащихся учебниками и компьютерами, педагогические кадры - все эти вопросы постоянно обсуждаются на совещаниях. Помимо этого, глава региона посещает объекты образования.

Так, аким области побывал в Таразской специальной школе-интернате для умственно отсталых детей, где недавно закончилось строительство пристройки к зданию школы. Однако спортивный зал, швейные и столярные мастерские в новом здании пока пустуют.

Как выяснилось, при проектировании изначально не были выделены средства для покупки мебели и техники. Аким области отчитал руководство управления образования за то, что никто из ответственных лиц вовремя не обратил внимания на такой важный вопрос.

«В таком серьезном деле недочетов и недоработок быть не должно», - сказал он и поручил в ближайшее время решить эту проблему.

В главном здании Бердибек Сапарбаев осмотрел учебные кабинеты, спальные комнаты, актовый зал, столовую.

О работе школы-интерната рассказала исполняющая обязанности директора школы-интерната Лиза Аттыбаева. Здесь учатся 210 детей с особыми образовательными потребностями. Они получают квалифицированную и комплексную помощь специалистов. Команда профессионалов – психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог – оказывает все виды коррекционной поддержки детям.

Далее Бердибек Сапарбаев направился в частную школу-гимназию «Інжу». По словам директора школы-гимназии Жанны Мадимаровой, занятия будут проходить и дистанционно, и традиционно. Учителя заверили, что школа готова к началу нового учебного года.

Аким области особое внимание обратил на мотивационные и познавательные картинки на стенах здания школы. Он оценил творческий подход учителей к учебно-образовательному процессу. Акиму города Тараза было поручено применить данный опыт в других школах.

Отметим, что почти половина жамбылских школьников, обучающихся в частных школах, учатся именно в этой частной школе. Это самая крупная школа такого типа, представляющая собой частный образовательный комплекс, включающий детский сад и среднюю общеобразовательную школу. Проектная мощность этого образовательного учреждения рассчитана на 530 мест. Построила его крупная строительная компания «Арайстроймаркет-2003». Учреждения образования в Таразе посещает Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к новому учебному году в Жамбылской области находится на постоянном контроле главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, строительство и капитальный ремонт школ, обеспечение учащихся учебниками и компьютерами, педагогические кадры - все эти вопросы постоянно обсуждаются на совещаниях. Помимо этого, глава региона посещает объекты образования.

Так, аким области побывал в Таразской специальной школе-интернате для умственно отсталых детей, где недавно закончилось строительство пристройки к зданию школы. Однако спортивный зал, швейные и столярные мастерские в новом здании пока пустуют.

Как выяснилось, при проектировании изначально не были выделены средства для покупки мебели и техники. Аким области отчитал руководство управления образования за то, что никто из ответственных лиц вовремя не обратил внимания на такой важный вопрос.

«В таком серьезном деле недочетов и недоработок быть не должно», - сказал он и поручил в ближайшее время решить эту проблему.

В главном здании Бердибек Сапарбаев осмотрел учебные кабинеты, спальные комнаты, актовый зал, столовую.

О работе школы-интерната рассказала исполняющая обязанности директора школы-интерната Лиза Аттыбаева. Здесь учатся 210 детей с особыми образовательными потребностями. Они получают квалифицированную и комплексную помощь специалистов. Команда профессионалов – психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог – оказывает все виды коррекционной поддержки детям.

Далее Бердибек Сапарбаев направился в частную школу-гимназию «Інжу». По словам директора школы-гимназии Жанны Мадимаровой, занятия будут проходить и дистанционно, и традиционно. Учителя заверили, что школа готова к началу нового учебного года.

Аким области особое внимание обратил на мотивационные и познавательные картинки на стенах здания школы. Он оценил творческий подход учителей к учебно-образовательному процессу. Акиму города Тараза было поручено применить данный опыт в других школах.

Отметим, что почти половина жамбылских школьников, обучающихся в частных школах, учатся именно в этой частной школе. Это самая крупная школа такого типа, представляющая собой частный образовательный комплекс, включающий детский сад и среднюю общеобразовательную школу. Проектная мощность этого образовательного учреждения рассчитана на 530 мест.







