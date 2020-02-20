Учебные заведения в иранском городе Кум закрываются в связи с коронавирусом
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Власти города Кум в Иране приняли решение закрыть школы и университеты в связи со смертью двух человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Решение было принято в четверг с целью профилактики распространения вируса и проведения расследования.
Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Кияноуш Джаханпур подтвердил смерть двух пожилых людей на своей странице в Twitter.
Вирус остается главной проблемой на мировой арене с момента его вспышки в китайском городе Ухань в декабре.
Вирус распространился в более чем 20 странах, включая США, Великобританию, Сингапур, Францию, Россию, Испанию и Индию.
Многие страны, в том числе Турция, эвакуировали своих граждан из города Ухань и других пострадавших районов Китая, поместив их под карантин и мониторинг.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
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