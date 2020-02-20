+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.16 EUR 406.18
RUB 5.90 CNY 53.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Учебные заведения в иранском городе Кум закрываются в связи с коронавирусом

20 Февраля 2020 18:03
Поделиться:
Учебные заведения в иранском городе Кум закрываются в связи с коронавирусом

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Власти города Кум в Иране приняли решение закрыть школы и университеты в связи со смертью двух человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Новости по теме
МОН РК решил проблему обучающихся в Китае болашакеров
Прибывающие из Китая в аэропорт Алматы пассажиры будут сразу помещены в карантин Южная Корея заявила о первой смерти от коронавируса Минздрав получил результаты анализов находящихся на лайнере казахстанцев

Решение было принято в четверг с целью профилактики распространения вируса и проведения расследования.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Кияноуш Джаханпур подтвердил смерть двух пожилых людей на своей странице в Twitter.

Вирус остается главной проблемой на мировой арене с момента его вспышки в китайском городе Ухань в декабре.

Вирус распространился в более чем 20 странах, включая США, Великобританию, Сингапур, Францию, Россию, Испанию и Индию.

Многие страны, в том числе Турция, эвакуировали своих граждан из города Ухань и других пострадавших районов Китая, поместив их под карантин и мониторинг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Образование, Здравоохранение, Иран, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив