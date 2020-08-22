Учебные заведения Акмолинской области принимают в свои ряды молодых педагогов

КОКШЕТА. КАЗИНФОРМ - Преподавательский состав акмолинских школ и колледжей в новом учебном году пополнят около 200 молодых специалистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации управления образования Акмолинской области, каждый год более 900 человек приходят работать в учебные заведения региона, около 400 из них – молодые. В этом году к работе приступят 128 новоиспеченных учителей с высшим, 77 - с техническим и профессиональным образованием.

По словам заместителя руководителя ведомства, сейчас создаются все условия, чтобы привлекать молодежь на работу в сельской местности.

«Примечательно, что более 130 молодых учителей поехали работать в районные школы и колледжи. Программа «С дипломом в село» за последние три года помогла восполнить ряды сельских учителей. 800 специалистам выделены кредиты на приобретение жилья и 900 учителей получили подъемные», - поделился Валерий Гамазов.

К слову, по состоянию на 1 июня этого года кредиты выданы 32, подъемные 119 специалистам.