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Учебные заведения Акмолинской области принимают в свои ряды молодых педагогов

22 Августа 2020 16:28
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Учебные заведения Акмолинской области принимают в свои ряды молодых педагогов

КОКШЕТА. КАЗИНФОРМ - Преподавательский состав акмолинских школ и колледжей в новом учебном году пополнят около 200 молодых специалистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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По информации управления образования Акмолинской области, каждый год более 900 человек приходят работать в учебные заведения региона, около 400 из них – молодые. В этом году к работе приступят 128 новоиспеченных учителей с высшим, 77 - с техническим и профессиональным образованием.

По словам заместителя руководителя ведомства, сейчас создаются все условия, чтобы привлекать молодежь на работу в сельской местности.

«Примечательно, что более 130 молодых учителей поехали работать в районные школы и колледжи. Программа «С дипломом в село» за последние три года помогла восполнить ряды сельских учителей. 800 специалистам выделены кредиты на приобретение жилья и 900 учителей получили подъемные», - поделился Валерий Гамазов.

К слову, по состоянию на 1 июня этого года кредиты выданы 32, подъемные 119 специалистам.


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#Акмолинская область   #Образование  
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