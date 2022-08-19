19 Августа 2022 20:32

Учебные заведения Акмолинской области и Южной Кореи будут сотрудничать

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области подписан меморандум о сотрудничестве с представителями образовательного фонда WOOSONG Южной Кореи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В Кокшетау прошла встреча акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с представителями образовательного фонда Южной Кореи и центра GLOBAL «САПА».

Стороны обсудили сотрудничество между высшими и средними учебными заведениями Акмолинской области и университетом WOOSONG.

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что данный проект - интеллектуальный мост, соединяющий страны и открывающий перед студентами перспективные образовательные горизонты.

«Наши страны связывают традиционные дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, поэтому мы заинтересованы в стабильном развитии и сотрудничестве», - подчеркнул аким области.

Также глава региона поблагодарил корейскую сторону за обучение акмолинских студентов в университете. В этом году учащиеся Высшего технического колледжа в течение двух месяцев были слушателями курсов, организованных университетом WOOSONG и Международной школой бизнеса SOLDBRIDGE по 3 направлениям: лидерство, предпринимательство и финансовая грамотность.

«Корея очень заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном. Я надеюсь, что наш университет может внести лепту в ваш регион. На сегодня в состав образовательного комплекса входят университет, шесть профессионально-технических учреждений и школа. Это самый крупный комплекс в Корее», - сообщил президент колледжа Woosong Даль Енг Ли.

Университет аккредитован Министерством высшего образования Южной Кореи и является одним из лучших вузов в сфере промышленного-технического образования.

Учебное заведение находится в городе Тэджон (Daejeon), известном как «силиконовая долина» - место развития высоких технологий и как город с 5000-летней историей. Также город внесен в международный Список всемирного наследия.

По итогам мероприятия был заключен трехсторонний меморандум о взаимопонимании между акиматом Акмолинской области и образовательным фондом WOOSONG совместно с международным образовательным центром GLOBAL «САПА».