26 Июля 2022 21:27

Учебные сборы военнообязанных стартовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на базе воинских частей, органов военного управления, военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи проходят сборы военнообязанных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Подготовку по военно-учетной специальности и общевойсковым дисциплинам в течение месяца пройдут около 1500 человек. Призванные на сборы граждане размещаются в полевом лагере, обеспечиваются питанием и вещевым имуществом.

«Учебные сборы проводятся с целью повышения боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовки, переподготовки и накопления военно-обученного резерва. Военнообязанные, успешно освоившие программу курса, получат очередные воинские звания», – пояснил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны Сакен Жусупов.

После занятий по мерам безопасности участники сборов изучают вооружение и военную технику, получают инструктаж по их эксплуатации. Затем организуются практические занятия.

«Прошло более десяти лет, как я отслужил в армии. За это время многое изменилось, появилась современная техника. Благодаря сборам, вновь окунулся в военную среду и получил новые знания, закрепил навыки», – сказал участник сбора, проходящий подготовку в воинской части Аягозского гарнизона, ефрейтор запаса Серик Канапьянов.

Немаловажно и то, что в период сборов за военнообязанными сохраняются рабочее место, должность и соответствующая ей среднемесячная зарплата, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета.









Фото: gov.kz







