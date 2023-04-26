Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Учебные программы вузов и колледжей должны соответствовать потребностям экономики – Алихан Смаилов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 08:37
Учебные программы вузов и колледжей должны соответствовать потребностям экономики – Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждены на заседании Совета отечественных предпринимателей при Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках данного направления запланированы меры по открытию 300 тысяч новых мест в детских садах, созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования, открытию 7 тысяч предметных кабинетов в школах, строительству 100 объектов дополнительного образования, увеличению госзаказа в колледжах до 150 тысяч мест, созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов, формированию карт региональной потребности в кадрах, коммерциализации результатов научной деятельности. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию Национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ. Кроме того, было обращено внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.

photo

В ходе заседания участники подробно обсудили вопросы подготовки кадров для отраслей экономики, трудоустройства выпускников, дуального обучения, разработки профессиональных стандартов, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), налогового стимулирования, развития частных школ и дошкольных организаций образования, инженерной деятельности и ряд других.

Премьер-Министр подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач Правительства. В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.

«Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка», — сказал Алихан Смаилов.

По итогам заседания Премьер-Министр дал поручение министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения учесть в работе все озвученные предложения бизнеса и совместно с нацпалатой «Атамекен» найти пути решения поднятых проблемных вопросов.

В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Казахстанской ассоциации непрерывного образования, ТОО «Евразийская группа» и других отраслевых организаций.


Правительство РК   Образование   Вузы   Миннауки и высшего образования РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана