Учебную мину нашел возле гаражей житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Пожилой житель Петропавловска заметил в кустах возле гаражей металлический предмет, похожий на мину. Пенсионер обратился в ближайший участковый пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Противотанковую мину обнаружили в центре Петропавловска

По информации пресс-службы департамента полиции, на место выехали экстренные службы. До прибытия взрывотехников полицейские оцепили район.

«По словам взрывотехников, обнаруженная противотанковая мина - учебная. Из-за ржавчины и отсутствия маркировочных данных точную дату выпуска устройства установить не удалось. После осмотра и исследования предмета специалисты-взрывотехники поместили находку в специальный транспорт для последующего уничтожения в светлое время суток. Полицейские произвели уничтожение на учебном полигоне воинской части 6637», - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на ржавчину и коррозию, такие предметы могут могут быть опасны. Внутри еще может находиться взрывчатое вещество. В случае их обнаружения необходимо сразу сообщать в органы внутренних дел. До приезда полицейских не рекомендуется подходить к ним, трогать, применять какие-либо меры механического воздействия.

В мае прошлого года ребенок нашел в огороде покрытую ржавчиной гранату времен Первой мировой войны. Опасный предмет уничтожили на полигоне.