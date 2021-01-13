Учебно-тренировочные сборы разрешается проводить в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача разрешается работа ледовых катков, горок на открытом воздухе с обязательным соблюдением социальной дистанции и масочного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом постановлении Главного государственного санитарного врача говорится о том, что разрешается проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным Государственным санитарным врачом области и требований постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года с одновременным скоплением не более 100 человек.

Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Авто-экспресс (еда на вынос) разрешена при соблюдении требований приложений 21, 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

А фудкорты могут работать только на вынос, и доставку еды обеспечить с соблюдением требований приложения 5, 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Также разрешается работа ледовых катков, горок на открытом воздухе с обязательным соблюдением социальной дистанции, масочного режима.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области возобновляется д вижение пригородных пассажирских поездов.