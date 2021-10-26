Учебно-тренировочные полеты проводят ВВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В авиационных базах Военно-воздушных сил Казахстана проводятся учебно-тренировочные полеты. Интенсивные занятия на земле и в небе способствуют подготовке летных экипажей, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Три раза в неделю летчики выполняют полеты, включающие соответствующие упражнения и нормативы. Перед каждым вылетом с личным составом авиационных баз проводится качественная наземная подготовка.

Она включает выполнение тренировок на тренажерном комплексе, проверку соблюдения мер безопасности, умение грамотно действовать в нештатной ситуации, а также предполетный контроль готовности.

Регулярное выполнение тренировочных полетов, позволяет летным экипажам совершенствовать профессиональные навыки, осваивать новые методы ведения воздушного боя, нанесения авиационных ударов по наземным и морским целям. Авиаторы также практикуются в ведении воздушной разведки и применении специального оборудования радиоэлектронной борьбы, установленного на воздушных судах фронтовой авиации.

В процесс обучения экипажей воздушных судов включены ночные полеты, в условиях высокогорья и над водной поверхностью. А также задачи, связанные с перевозкой и высадкой десанта на оборудованные и необорудованные площадки, эвакуацией раненых, поисково-спасательным обеспечением, транспортировкой различных грузов, в том числе и на внешней подвеске.

Выполнение учебно-боевых задач летными экипажами проходит в сложных метеоусловиях, днем и ночью. Тренировочные полеты осложняются ограниченной видимостью, осадками и резко меняющейся температурой.

Полеты в горной местности осложнены возможной резкой сменой направления ветра и атмосферного давления, а над водной поверхностью – отсутствием ориентиров.

В темное время суток полеты проводятся с использованием приборов ночного видения и полностью выключенными бортовыми огнями. Эти меры позволяют отрабатывать нормативы по скрытным полетам в тыл условного противника.

«Боевая подготовка в Военно-воздушных силах постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения и способов их применения. Также учитываются новые формы ведения борьбы в современных вооруженных конфликтах. Это позволяет на практике обучать личный состав новым методам и приёмам ведения боевых действий», – отмечает командующий Военно-воздушными силами полковник Нурболат Топаев.

По его словам, общий налет экипажей на сегодняшний день составил более 11 тысяч часов, и это неплохой количественный показатель. Из года в год нарастает положительная тенденция к увеличению часов, отведенных на боевую подготовку личного состава авиационных баз Сил воздушной обороны.