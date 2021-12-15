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Учебно-методическое пособие «Қазақ тілі» презентовали в Караганде

15 Декабря 2021 14:48
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Учебно-методическое пособие «Қазақ тілі» презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в Карагандинском областном суде представили третье учебно-методическое пособие «Қазақ тілі». Комплекс учебников предназначен для изучения официального казахского языка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Пособие презентовал председатель областного суда Нурсерик Шарипов.

«Казахский язык – бесценное богатство народа, передаваемое из поколения в поколение. Это наше достояние. Учебно-методический комплекс создан для совершенствования процесса обучения казахскому языку, прежде всего, в отраслевых госучреждениях правоохранительной системы и при обучении студентов вузов правовой специализации», – отметил Нурсерик Шарипов.

Трёхуровневый учебно-методический комплекс получил положительные отзывы участников презентации. В суде отметили, что он уже готов к апробации.


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#Карагандинская область   #Образование   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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