Учебно-методическое пособие «Қазақ тілі» презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в Карагандинском областном суде представили третье учебно-методическое пособие «Қазақ тілі». Комплекс учебников предназначен для изучения официального казахского языка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Пособие презентовал председатель областного суда Нурсерик Шарипов.

«Казахский язык – бесценное богатство народа, передаваемое из поколения в поколение. Это наше достояние. Учебно-методический комплекс создан для совершенствования процесса обучения казахскому языку, прежде всего, в отраслевых госучреждениях правоохранительной системы и при обучении студентов вузов правовой специализации», – отметил Нурсерик Шарипов.

Трёхуровневый учебно-методический комплекс получил положительные отзывы участников презентации. В суде отметили, что он уже готов к апробации.