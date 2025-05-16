Учебный год в школах завершится 25 мая – Минпросвещения РК

- В соответствии с данными национальной образовательной базой данных, по итогам 2024-2025 учебного года в стране работают более 8 тысяч школ, в которых получают образование около 4 миллионов учеников. В этом году более 364 тысяч детей окончат 9-й класс, они будут принимать решение, продолжать ли им учебу в 10-м классе или поступать в колледж. Также более 217 тысяч выпускников закончат 11-й класс. В соответствии с Приказом министра просвещения РК срок обучения традиционно продолжается 34 недели, учеба завершится 25 мая. С учетом пятидневной учебной недели в организациях среднего образования, внесено предложение провести последний урок для учеников 1-10 классов 23 мая в едином формате классного часа «Білімім — Отаныма». Цель классного часа: воспитание детей для оценки результатов обучения в течении года, – сказал Каныбек Жумашев.

По его словам, для выпускников 11-х классов, по решению руководства школ, торжественное мероприятие будет проведено 23 или 24 мая в стенах школ. Формат проведения торжественных мероприятий, состав участников определят сами организации образования. В соответствии с приказом Министерства просвещения для учеников 9 и 11 классов определены сроки итоговых государственных экзаменов. Для учеников 9-х классов итоговые государственные экзамены планируется провести в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Выпускники 11-х классов государственные выпускные экзамены будут сдавать в период с 30 мая по 16 июня.

Спикер также отметил, что в прошлом году впервые, независимо от языка обучения, были введены промежуточные экзамены по казахскому языку и литературе. В них примут участие 1,7 млн учеников. Цель этого экзамена – определение уровня владения учениками государственным языком и совершенствование их знаний. Этот экзамен, в основном, проходит по 4 направлениям: аудирование, чтение, письмо и говорение. Это проводится в соответствии с международным стандартом CREF.

Кроме того, планируется провести торжественное вручение аттестатов в период с 18 мая по 20 июня.

Ранее Минпросвещения РК призвало отказаться от пышных выпускных и сбора средств.