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Учебная нагрузка на часть учителей доходит до двух ставок в регионах РК
5 Июля 2022 15:30

Учебная нагрузка на часть учителей доходит до двух ставок в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах учебная нагрузка на часть учителей доходит до двух ставок. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случаях, когда учебная нагрузка по одному предмету больше 8 часов, принимается по конкурсу дополнительно педагог. Если нагрузка меньше 8 часов, свободная нагрузка распределяется среди педагогов учебного заведения. Но по закону в случае, если нагрузка составляет 9 или более свободных часов, ее нельзя распределить. В соответствии со сведениями Национальной образовательной базы данных, в регионах есть факты различного распределения свободных часов. В том числе, есть случаи распределения часов так, что учебная нагрузка педагогов доводится до двух ставок», – сказала Ш.Каринова.

По ее словам, доля педагогов с учебной нагрузкой менее 16 часов в прошедшем учебном году составляла в Кызылординской области 31%, в Северо-Казахстанской - 27%, в Костанайской - 25%. В городах Нур-Султан и Алматы отмечается нехватка педагогов. Вследствие этого, растет число учителей, работающих на 1-1,5 ставки. В Нур-Султане их 54%, в Алматы - 70%. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, нужно в начале нового учебного года уделить внимание правильному распределению нагрузки и проведению тарификации.


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Автор:
Корреспондент
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