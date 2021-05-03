«Учебная квартира» появилась в одной из школ Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В школе №1 города Балхаша оборудовали новый кабинет для детей с особыми образовательными потребностями. Это своего рода учебная квартира, где проходят уроки самостоятельной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас инклюзивная форма обучения. Среди учащихся порядка 60 детей с особыми образовательными потребностями. Социальный педагог Зере Бейсекеева предложила создать специальный кабинет с рабочей зоной, где можно было бы дать детям простейшие бытовые навыки, культуру поведения в обществе. Идею помогли осуществить предприниматели города, которые спонсировали покупку мебели и бытовой техники», – рассказала и. о. директора ОШ №1 Балхаша Кристина Шафикова.

В кабинете социально-бытовой ориентировки имеются электроплита, микроволновая печь, пылесос, стиральная машина, утюг и другие приборы. На занятиях особенных детей учат не только самостоятельно обслуживать себя, правильно обращаться с предметами домашнего обихода. Курс включает уроки по этикету, правилам безопасности, поведению в общественных местах.