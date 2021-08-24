«Учеба в вузе – работа на производстве»: в «Казахмыс» реализуют программу для сотрудников и их детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2018 году корпорация «Казахмыс» запустила программу «Учеба в вузе – работа на производстве», в рамках которой дети сотрудников и сами работники компании, не имеющие высшего образования, могут претендовать на грант при поступлении в профильные высшие учебные заведения. При этом затраты на учебу целиком возмещает корпорация «Казахмыс», передает МИА «Казинформ».

Запущенная несколько лет назад Программа по обучению детей сотрудников и их самих стала одним из важных социально значимых проектов корпорации. С 2018 года по сегодняшний день в вузы Казахстана таким образом поступило уже 16 человек, которые проходят обучение и получат дипломы уже в 2022 и 2023 годах.

Из-за пандемии коронавируса не удалось реализовать набор студентов в прошлом году, но в 2021 году данные мероприятия возобновлены.

Будущие студенты могут выбрать одну из специальностей, которые востребованы в структурных подразделениях компаний группы «Казахмыс». Это позволяет не только получить высшее образование самим абитуриентам, но и обеспечивает корпорацию высококвалифицированными кадрами в будущем.

Принять участие в Программе могут дети сотрудников компании, которые уже окончили среднюю школу либо Технологический или Политехнический колледжи корпорации «Казахмыс», а также сами сотрудники, кто не имеет высшего образования.

Для того, чтобы стать участником Программы, кандидатам нужно соответствовать нескольким условиям – иметь средний балл аттестата или диплома не менее 4,0 и выше. Для тех выпускников школ и колледжей, кто поступает в вуз не по смежной специальности, необходимо набрать 90,0 баллов и выше согласно итогам ЕНТ.

Кроме того, будут учитываться при отборе достижения в учебе, – например, грамоты, призовые места на олимпиадах - спорте и других отраслях. Также важным условием является наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказания для работы по выбранной претендентом специальности.

К слову, преимущество при отборе на обучение, согласно Программе, имеют те выпускники, чьи родители или один из них имеют более чем двадцатилетний стаж работы в «Казахмыс».

Отбор проводится на конкурсной основе. Соответствующей комиссией корпорации проводится анализ на предмет дефицита квалифицированных кадров по определенной специальности.

После того, как отбор будет завершен, с претендентами, которым одобрено обучение за счет корпорации, заключаются соответствующие соглашения, согласно которому каждый из них должен пройти отработку на предприятиях «Казахмыса» в течение последующих пяти лет.

Отметим, что обучение проходит в тех вузах страны, которые ориентированы на подготовку специалистов горнодобывающей промышленности. На сегодня корпорация заключила Меморандум о сотрудничестве уже с четырьмя вузами нашей страны. Помимо того, на стадии согласования находятся Меморандумы еще с несколькими университетами.

Программа корпорации «Казахмыс» позволяет не только поддержать семьи работников и выпускников, кто находится в поисках будущей специальности, но и сохранить преемственность поколений на производстве и развитие трудовых династий.

Для корпорации успех предприятия определяется людьми, которые работают на благо компании, а трудовые династии являются особым показателем успешности. Ведь именно в таких семьях опыт, навыки и мастерство передаются из поколения в поколение.