Учеба на «Алтын белгi», танцы, олимпиады - как успевать больше, рассказала ученица 11 класса

Дарина Сакимова в этом году заканчивает 11 класс. Девушка идет на золотую медаль, занималась танцами, последний год жила и училась в штате Мичиган. Корреспонденту Kazinform талантливая выпускница рассказала, как успеть все, и чем школы в Америке отличаются от казахстанских.

Учиться по обмену павлодарская школьница уехала по программе Flex. Ее заявку отобрали из десятков других. Цель этой программы — культурный обмен.

— Расскажи про год учебы в США. Как ты попала в программу, как был построен процесс обучения?

— Осенью 2022 года я подала заявку на участие в программе Flex. Это программа обмена старшеклассников, полностью спонсируемая госдепартаментом США и министерством образования Республики Казахстан. Весной 2023 года я узнала, что стала финалисткой. В августе мне нашли принимающую семью в штате Мичиган, городе Стерджис.

— В США ты жила у принимающей семьи, училась в государственной школе. Что удивило, понравилось и не понравилось?

— Меня удивила открытость и настоящий интерес американцев к другим культурам. Люди там очень толерантные и открытые, особенно — в школе. Моя принимающая семья тоже оказалась очень доброжелательной и по-настоящему полюбила меня, как и я их. Мы, как и полагается семье, проводили очень много времени вместе. Праздновали Рождество, День благодарения, Хэллуин.

— Было ли во время обучения за рубежом свободное время на спорт и поездки по стране?

— Да, конечно. Американские школы нацелены на спортивное развитие. За учебный год я успела стать частью команды по чирлидингу, весной играла в футбол. Насчет поездок, я побывала во многих местах штата Мичиган, съездила в Чикаго, штат Иллинойс, провела весенние каникулы в штате Флорида со своими друзьями.

— Насколько сильно американские школы отличаются от школ в Казахстане? Могла ли ты сама выбирать предметы, насколько совпали ожидания и реальность?

— Образование в Казахстане и в Штатах сильно отличается. Там у меня был свободный выбор предметов для изучения. Например, в первом семестре я выбрала такие предметы, как кулинария и музыка, а во втором — мне удалось взять криминалистику и рисование. Все это, конечно, помимо базовых предметов, как и у нас — истории, математики. Уроки там длятся по 55 минут, и расписание одинаковое каждый день. Это сделано, чтобы ученикам не создавать лишней нагрузки с разным расписанием, потому что многие работают после школы или активно занимаются спортом в школьных командах.

В целом, ожидания и реальность совпали, потому что я много знала и до приезда в Штаты. Но, конечно, я узнала для себя и много нового за год учебы по обмену.

— Поддерживаешь ли связь с новыми знакомыми, друзьями?

— Да, я почти каждый день общаюсь со своей принимающей семьей и с друзьями. Многие из них хотят однажды посетить Казахстан. Я надеюсь, что смогу в скором времени с ними встретиться.

— С чего началась твою любовь к английскому языку? Когда ты решила усиленно заниматься?

— Английским я усиленно начала заниматься с пятого класса. В это же время начала участвовать в различных олимпиадах, онлайн-конкурсах и проектах. Думаю, что мотивацию мне дала наша учительница английского языка Жанат Капсаттаровна Смаилова. Она привила мне любовь к языку.

— Ты идешь на «Алтын белгi», занималась в танцевальной студии, участвовала в олимпиадах. Как ты все успеваешь?

— Иногда было сложно, особенно во время подготовки к олимпиадам. Но у меня поддерживающие и понимающие родители, друзья и учителя. Я просто старалась сделать все, что в моих силах, и продолжала работать, несмотря на трудности.

— Расскажи, чем увлекаешься, помимо учебы? Я знаю, что ты долго занималась танцами.

— Я более семи лет занималась в образцовом танцевальном ансамбле «Вдохновение» во Дворце школьников. Там я изучала народные и современные танцы, джаз и классику. Еще я занималась английским в языковом центре.

— Какие у тебя планы на будущее? Уже определилась с вузом, в который будешь поступать?

— В ближайшем будущем хочу успешно сдать итоговую аттестацию — ЕНТ. Надеюсь поступить на специальность «гостиничное и ресторанное дело», с вузом еще точно не определилась. Скорее всего, буду поступать в Алматы, а после бакалавриата в Казахстане надеюсь поступить в магистратуру в США.

Фото: из личного архива Дарины Сакимовой

Фото: из личного архива Дарины Сакимовой