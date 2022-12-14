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Участвовавшие в январских беспорядках ОПГ назвала Генпрокуратура

14 Декабря 2022, 18:35
Участвовавшие в январских беспорядках ОПГ назвала Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов назвал ОПГ, участвовавшие в январских беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как ранее сообщалось, органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп. Это группировки Джумагельдиева, «Казахстанские» и «Айшуак-Жантугел», от преступных действий которых пострадал 31 гражданин, в том числе один человек скончался», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Всего, по его словам, привлекается к ответственности 24 члена ОПГ.

Как сообщалось ранее, более 1 тысячи людей амнистированы по январским событиям.

«Как известно, с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения Закона РК «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица», - сказал Елдос Килымжанов.


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