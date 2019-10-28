Участвовать в столичной программе «1000 мест. Уличная торговля» стало проще

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подать заявку на участие в столичной программе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса «1000 мест. Уличная торговля» теперь можно онлайн на портале www.iqala.kz, передает МИА «Казинформ».

Портал работает в рамках инициативы акимата столицы –Центра городских услуг iQala. Центр и портал iQala созданы для удобства столичных жителей и предпринимателей. iQala объединяет услуги коммунальных и муниципальных служб города, управлений акимата, институтов поддержки и развития предпринимательства по принципу «одного окна».

Добавим, в этом месяце проходит очередной этап программы «1000 мест. Уличная торговля». Участие в ней предполагает субаренду земельных участков в черте города для дальнейшей установки торгового павильона. Это могут быть кофейни, цветочные, газетные, сувенирные павильоны, пункты быстрого питания, павильоны с мороженым, овощами и фруктами.

Приём заявок на участие в программе начался 14 октября и продлится до 30 октября. В субаренду на конкурсной основе передаются 100 земельных участков. Списки участков опубликованы на сайте акимата Нур-Султана, а также на сайте АО «СПК «Astana» по ссылкам:

http://www.astana-spk.kz/ru/novosti/infocenter/498/o-razmeshhenii-pavilonov-v-gorode-dlya-vedeniya-ulichnoj-torgovli/

http://www.astana-spk.kz/ru/novosti/infocenter/497/obyav-o-nach-priema-zayav-po-proektu-o-razmesh-pavilonov-v-gorode-dlya-vedeniya-ulichnoj-torgovli/