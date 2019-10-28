-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
вчера 16:10
-
вчера 15:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:47
-
вчера 13:30
Участвовать в столичной программе «1000 мест. Уличная торговля» стало проще
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подать заявку на участие в столичной программе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса «1000 мест. Уличная торговля» теперь можно онлайн на портале www.iqala.kz, передает МИА «Казинформ».
Портал работает в рамках инициативы акимата столицы –Центра городских услуг iQala. Центр и портал iQala созданы для удобства столичных жителей и предпринимателей. iQala объединяет услуги коммунальных и муниципальных служб города, управлений акимата, институтов поддержки и развития предпринимательства по принципу «одного окна».
Добавим, в этом месяце проходит очередной этап программы «1000 мест. Уличная торговля». Участие в ней предполагает субаренду земельных участков в черте города для дальнейшей установки торгового павильона. Это могут быть кофейни, цветочные, газетные, сувенирные павильоны, пункты быстрого питания, павильоны с мороженым, овощами и фруктами.
Приём заявок на участие в программе начался 14 октября и продлится до 30 октября. В субаренду на конкурсной основе передаются 100 земельных участков. Списки участков опубликованы на сайте акимата Нур-Султана, а также на сайте АО «СПК «Astana» по ссылкам:
http://www.astana-spk.kz/ru/novosti/infocenter/498/o-razmeshhenii-pavilonov-v-gorode-dlya-vedeniya-ulichnoj-torgovli/
http://www.astana-spk.kz/ru/novosti/infocenter/497/obyav-o-nach-priema-zayav-po-proektu-o-razmesh-pavilonov-v-gorode-dlya-vedeniya-ulichnoj-torgovli/
- Столичные жители обменяли полиэтиленовые пакеты на многоразовые сумки
- В Арыси отметили день города
- Свыше 14 тысяч человек охвачено акцией «STOP Туберкулез» в Нур-Султане
- Рабочие из Индии подрались в Нур-Султане
- Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер
- Кто занимается расследованием дела ЛРТ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана