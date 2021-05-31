Участвовать в создании базы данных по реабилитации жертв политических репрессий предлагают жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На базе государственно архива Северо-Казахстанской области открыли «горячую линию» для сбора информации о жертвах политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обратная связь с жителями региона архиву необходима для создания базы данных по реабилитации жертв политических репрессий советского период, вплоть до 1950-х годом. Всех, кто располагает ценной информацией, редкими фотографиями и другими историческими документами, сотрудники архива просят связаться по номеру 8 (7152) 46-48-19.

Специальный государственный архив в регионе действует на базе департамента полиции. Фонды, содержащие фильтрационные и трофейные материалы бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан, уголовные дела в отношении репрессированных, оправданных судебными органами, имеют историческую и научную ценность.

«Работа архива помогает учёным восстановить историю, открыв новые страницы в летописи военного лихолетья. Особый интерес фонды вызывают у людей, пытающихся сохранить память о своих родных, реабилитированных в послевоенные годы», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Всего сотрудники спецархива помогли получить сведения более 200 гражданам.