Участвовать в формировании городского бюджета предлагают жителям Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске реализуют проект «Бюджет народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации городского акимата, целью проекта является обеспечение прозрачности, доступности и открытости формирования городского бюджета путем вовлечения жителей города в бюджетный процесс.
До 10 марта акимат Петропавловска будет принимать заявки и предложения от жителей города заявки на участие в проекте по следующим категориям:
• асфальтирование внутридворовой территории;
• освещение территории;
• установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров;
• озеленение территории, спил аварийных деревьев;
• строительство и ремонт тротуаров;
• ремонт и реконструкция мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);
• санитарно-эпидемиологическое обустройство (установка мусорных контейнеров и обустройство мест для них);
• установка и ремонт скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования.
Проекты, которые наберут максимальное количество голосов жителей города, будут реализованы.
С условиями участия, порядком подачи проектных предложений и отбора заявок можно ознакомиться на портале qalabizben.kz или по телефонам 36-29-24 или 109.
Напомним, ранее аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предлагал привлекать общественность к контролю за ходом ремонта и строительства, дорог, объектов.
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