Участвовать в формировании городского бюджета предлагают жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске реализуют проект «Бюджет народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, целью проекта является обеспечение прозрачности, доступности и открытости формирования городского бюджета путем вовлечения жителей города в бюджетный процесс.

До 10 марта акимат Петропавловска будет принимать заявки и предложения от жителей города заявки на участие в проекте по следующим категориям:

• асфальтирование внутридворовой территории;

• освещение территории;

• установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров;

• озеленение территории, спил аварийных деревьев;

• строительство и ремонт тротуаров;

• ремонт и реконструкция мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);

• санитарно-эпидемиологическое обустройство (установка мусорных контейнеров и обустройство мест для них);

• установка и ремонт скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования.

Проекты, которые наберут максимальное количество голосов жителей города, будут реализованы.

С условиями участия, порядком подачи проектных предложений и отбора заявок можно ознакомиться на портале qalabizben.kz или по телефонам 36-29-24 или 109.

Напомним, ранее аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предлагал привлекать общественность к контролю за ходом ремонта и строительства, дорог, объектов.