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Участвовать в анализе коррупционных рисков в филиале ФСМС предлагают жителям СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Октября 2020, 21:02
Участвовать в анализе коррупционных рисков в филиале ФСМС предлагают жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамента по противодействию коррупции объявил о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности филиала Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, анализ коррупционных рисков - это выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

«Просим всех желающих принять участие в проведении внешнего анализа коррупционных рисков посредством предоставления сведений об административных барьерах, входящих в компетенцию филиала, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям в анализируемой сфере, предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта анализа. Предоставленная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков», - отметили в пресс-службе.

Анализ коррупционных рисков в филиале Фонда будет проводиться по шестое ноября включительно.

Информацию можно направлять на электронный адрес sko94@list.ru с пометкой «анализ ФСМС».


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Страхование   Общество  
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