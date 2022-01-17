Участвовали ли студенты в прошедших митингах – пояснение МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев прокомментировал вопрос журналиста о том, принимали ли участие студенты вузов и колледжей в прошедших митингах в ряде регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официальной информации у нас нет, что студенты принимали участие. Период являлся каникулярным, соответственно в общежитиях студентов не было. Поэтому говорить о том, что кто-либо участвовал или нет, мы такой информацией не обладаем. В общежитиях проживало около 5 тысяч студентов, но это были иностранные студенты», - прокомментировал Адлет Тойбаев.

Напомним, что сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций проходит онлайн-пресс-конференция о начале обучения в организациях обучения.

Отметим, что в трех городах страны: в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане третья учебная четверть пройдет в дистанционном формате.