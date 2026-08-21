Участок улицы Жетиген перекроют на две ночи в Астане
В Астане на две ночи полностью ограничат движение по улице Жетиген на участке от шоссе Алаш до улицы А. Пушкина в связи с проведением дорожных работ, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В связи с этим:
— с 21:00 часов 21 августа до 07:00 часов 22 августа;
— с 21:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа текущего года на указанном участке будет полностью ограничено движение автотранспортных средств.
Работы будут проводиться в ночное время чтобы избежать образование заторов.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — отметили в столичном акимате.
Ранее сообщалось, что участок шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют до 10 сентября.
На улице А. Кравцова частично ограничат движение из-за работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна.