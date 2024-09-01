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    23:23, 31 Август 2024 | GMT +6

    Участок улицы Туркестан временно перекроют в Астане

    Участок улицы Туркестан временно перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане временно перекроют участок улицы Туркестан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по ул. Туркестан на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы.

    В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Закрытие дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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