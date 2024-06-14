Участок улицы Сарайшык перекроют в Астане

Участок от проспекта Момышулы до проспекта Туран в Астане полностью перекроют. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает агентство Kazinform cо ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На улице Сарайшык на участке от пр. Б.Момышулы до пр. Туран с 21:00 13 июня до 06:00 17 июня планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.