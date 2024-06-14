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    19:12, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок улицы Сарайшык перекроют в Астане

    дипломат жк
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Участок от проспекта Момышулы до проспекта Туран в Астане полностью перекроют. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает агентство Kazinform cо ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На улице Сарайшык на участке от пр. Б.Момышулы до пр. Туран с 21:00 13 июня до 06:00 17 июня планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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