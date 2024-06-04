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    17:25, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок улицы перекроют в Астане

    Участок улицы Сарайшык перекроют в Астане
    Фото: Kazinform

    Участок улицы Сарайшык перекроют в Астане. Причина — ремонт. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    — Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 21:00 часов 7 июня до 06:00 часов 11 июня текущего года будет проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Сарайшык на участке от ул. Туркестан до пр. Туран с полным перекрытием, — сообщает акимат.

    На время ремонта пересечение Сарайшык / Туран будет открыто, а пересечение Сарайшык/Туркестан будет закрытым.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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