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    12:42, 06 Май 2024 | GMT +6

    Участок улицы Мамбетова в Астане перекроют на ремонт

    астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит текущий ремонт улицы А. Мамбетова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 8 мая будет полностью перекрыто движение на участке улицы А. Мамбетова от ул. Кенесары до ул. Бухарбай батыра.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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