Участок улицы Мамбетова в Астане перекроют на ремонт

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит текущий ремонт улицы А. Мамбетова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 8 мая будет полностью перекрыто движение на участке улицы А. Мамбетова от ул. Кенесары до ул. Бухарбай батыра.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.