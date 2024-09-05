Участок улицы Керей Жанибек хандар перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице Керей Жанибек хандар, передает агентство Kazinform.

Ремонт затронет участок от ултцы А.Бокейхана до проспекта Мангилик Ел.



В этой связи с 20:00 часов 4 сентября по 17:00 часов 5 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.