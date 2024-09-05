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    19:55, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Участок улицы Керей Жанибек хандар перекроют в Астане

    Дорога ремонт Жол жөндеу
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице Керей Жанибек хандар, передает агентство Kazinform.

    Ремонт затронет участок от ултцы А.Бокейхана до проспекта Мангилик Ел.

    В этой связи с 20:00 часов 4 сентября по 17:00 часов 5 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

    При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Теги:
    Дороги Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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