Участок улицы Кайсенова на три дня перекроют в Астане

В Астане с 21:00 14 августа до 05:00 17 августа временно ограничат движение на участке улицы К. Кайсенова из-за работ по монтажу теплотрассы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

— В Астане ведутся работы по монтажу теплотрассы в рамках реализации проекта строительства тепловых сетей к международной школе SABIS. В связи с проведением работ в районе улицы К. Кайсенова, на пересечении с улицей Т. Рыскулова, с 21:00 часов 14 августа до 05:00 утра 17 августа 2026 года будет временно ограничено движение автотранспортных средств на указанном участке. Водителей просят заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения, — отметили в столичном акимате.

Также для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период проведения работ будут установлены необходимые дорожные знаки и указатели.

Почти на две недели в Астане частично закроют улицу Айтматова из-за ремонта. Также участок улицы Алматы перекроют в Астане до конца года.