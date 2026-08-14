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    Участок улицы Кайсенова на три дня перекроют в Астане

    В Астане с 21:00 14 августа до 05:00 17 августа временно ограничат движение на участке улицы К. Кайсенова из-за работ по монтажу теплотрассы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата. 

    Проспект Мангилик Ел
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — В Астане ведутся работы по монтажу теплотрассы в рамках реализации проекта строительства тепловых сетей к международной школе SABIS. В связи с проведением работ в районе улицы К. Кайсенова, на пересечении с улицей Т. Рыскулова, с 21:00 часов 14 августа до 05:00 утра 17 августа 2026 года будет временно ограничено движение автотранспортных средств на указанном участке. Водителей просят заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения, — отметили в столичном акимате.

    Также для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период проведения работ будут установлены необходимые дорожные знаки и указатели.

    Почти на две недели в Астане частично закроют улицу Айтматова из-за ремонта. Также участок улицы Алматы перекроют в Астане до конца года.

    Дороги Астана Водители Ограничения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор