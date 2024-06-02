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    14:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок улицы Карталы в Астане закрыт на ремонт

    астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Карталы на участке от пр. Н.Тлендиева до ул. Акан Серы, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В этой связи со 2 по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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