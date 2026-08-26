KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Участок улицы Аманжолова перекроют в Астане из-за ремонта

    В Астане с 26 по 29 августа полностью ограничат движение транспорта на участке улицы К. Аманжолова от улицы Ш. Калдаякова до улицы Райымбек батыра в связи с укладкой верхнего слоя дорожного покрытия, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    дорога, ремонт дорог
    Фото: pixabay

    В этот период на указанном участке будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем движение транспорта будет полностью перекрыто.

    В Астане из-за ремонта перекроют участок улицы К. Аманжолова
    Фото: акимат Астаны

    Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом возможных изменений. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта частично закроют улицу Мухамедханова.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор