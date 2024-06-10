18:29, 09 Июнь 2024 | GMT +6
Участок улицы Игилик закроют на ремонт в столице
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В связи с проведением ремонтных работ, 10 - 12 июня текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.