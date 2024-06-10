Участок улицы Игилик закроют на ремонт в столице

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ, 10 - 12 июня текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.