РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок улицы Игилик закроют на ремонт в столице

    Участок улицы Игилик закроют на ремонт в столице
    Фото: акимат Астаны

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ, 10 - 12 июня текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!