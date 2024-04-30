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    01:57, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Участок улицы Игилик частично перекроют в Астане

    ремонт дорог
    Фото: gov.kz

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улиццы Жанажол до улицы Тайбурыл.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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