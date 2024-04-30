01:57, 30 Апрель 2024 | GMT +6
Участок улицы Игилик частично перекроют в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
С 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улиццы Жанажол до улицы Тайбурыл.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.