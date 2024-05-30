Участок улицы Брусиловского перекрыт на ремонт в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Е.Брусиловского от ул. Кенесары до ул. А.Иманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 30 по 31 мая текущего года этот участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.