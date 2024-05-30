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    15:44, 30 Май 2024 | GMT +6

    Участок улицы Брусиловского перекрыт на ремонт в Астане

    ремонт дорог
    Фото: freepik.com

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Е.Брусиловского от ул. Кенесары до ул. А.Иманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением дорожно-строительных работ с 30 по 31 мая текущего года этот участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Участок улицы Брусиловского перекрыт на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Транспорт Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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