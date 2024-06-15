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    21:37, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок улицы Алимбаева в Астане закроют на ремонт

    астана
    Фото: kn.kz

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Алимбаева на участке от ул. Амман до ул. А.Токпанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В этой связи с 14 по 16 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

    астаны
    Фото: акимат г. Астаны

     

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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