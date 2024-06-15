Участок улицы Алимбаева в Астане закроют на ремонт

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Алимбаева на участке от ул. Амман до ул. А.Токпанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 14 по 16 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

Фото: акимат г. Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.