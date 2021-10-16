Участок улицы Жетіген перекрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Жетіген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ремонтные работы проводятся по улице Жетіген на участке от улицы Досмухамедулы до шоссе Алаш. В этой связи с 15 по 25 октября текущего года здесь будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - сообщили в транспортном управлении.