Участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по маршрутному ремонту улицы Жангельдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жангельдина от проспекта Республики до улицы С.Рахимова.