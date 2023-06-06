09:59, 06 Июнь 2023 | GMT +6
Участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по маршрутному ремонту улицы Жангельдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.
В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жангельдина от проспекта Республики до улицы С.Рахимова.
В акимате отметили, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.