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    09:59, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по маршрутному ремонту улицы Жангельдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жангельдина от проспекта Республики до улицы С.Рахимова.

    В акимате отметили, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


    Теги:
    Акимат Дороги Астана
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