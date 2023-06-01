Участок улицы Валиханова временно перекрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дороги по улице Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Работы осуществляются по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны. В связи с этим с 1 по 7 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Валиханова от ул. А. Кравцова до ул. А. Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

«Приносим свои изменения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», - обращаются к горожанам в профильном управлении.