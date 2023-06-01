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    14:31, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Валиханова временно перекрыли в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дороги по улице Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Работы осуществляются по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны. В связи с этим с 1 по 7 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Валиханова от ул. А. Кравцова до ул. А. Иманова.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    «Приносим свои изменения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», - обращаются к горожанам в профильном управлении.

    Со вчерашнего дня движение для автотранспортных средств полностью перекрыто по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.
    Теги:
    Общество Дороги Транспорт Астана для mail.ru
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