Участок улицы Туркестан в столице перекрыт до конца мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице по улице Туркестан на участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая текущего года в связи с проведением дорожно-строительных работ, сообщает официальный сайт столичного акимата.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы по улице Туркестан. В связи с чем на участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая текущего года. На данном участке начаты работы по уширению ул. Туркестан путем демонтажа разделительной полосы.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к горожанам в профильном управлении.