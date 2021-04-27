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    18:55, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Участок улицы Туркестан в столице перекрыт до конца мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице по улице Туркестан на участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая текущего года в связи с проведением дорожно-строительных работ, сообщает официальный сайт столичного акимата.

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы по улице Туркестан. В связи с чем на участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая текущего года. На данном участке начаты работы по уширению ул. Туркестан путем демонтажа разделительной полосы.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к горожанам в профильном управлении.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Общество
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