Участок улицы Туран временно перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ в рамках реализации проекта «Строительство ул. №27 на участке от пр. Туран до ул. Ш. Бейсековой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 14 июня по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и ул. Улы Дала. На указанном участке будут проводиться работы по переустройству перекрестка.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - написали в ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан».