Участок улицы Толебаева временно перекроют в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Толебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Ремонтные работы по улице Толебаева проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
В этой связи, с 4 по 9 августабудет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Р. Кошкарбаева.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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