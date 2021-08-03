Участок улицы Толебаева временно перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Толебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ремонтные работы по улице Толебаева проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В этой связи, с 4 по 9 августабудет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Р. Кошкарбаева.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.