+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участок улицы Толебаева временно перекроют в Нур-Султане

3 Августа 2021 22:14
Поделиться:
Участок улицы Толебаева временно перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Толебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Автодвижение частично перекроют на развязке Мангилик Ел-Сыганак в столице
Более 3 миллиардов тенге направят на ремонт улиц Костаная

Ремонтные работы по улице Толебаева проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В этой связи, с 4 по 9 августабудет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Р. Кошкарбаева.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Автодвижение частично перекроют на развязке Мангилик Ел-Сыганак в столице
Более 3 миллиардов тенге направят на ремонт улиц Костаная
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
3 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
5 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
6 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Читайте также
Около семи тысяч астанчан трудоустроены с начала года
Столичные волонтеры рассказывают о важности вакцинации
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив