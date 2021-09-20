Участок улицы Ташенова временно перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Ташенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 18 по 19 сентября текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от развязки ул. Бараева до переулка Ташенова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.



