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    19:17, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Участок улицы Ташенова временно перекрыли в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Ташенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 18 по 19 сентября текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от развязки ул. Бараева до переулка Ташенова.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.



    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Астана Акимат Правоохранительные органы
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