Участок улицы Сыганак в столице перекрывают на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются плановые работы по ремонту дорожного полотна по улице Сыганак. В связи с этим движение участку дороги будет приостановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города сообщили о планируемом проведении работ по среднему ремонту улицы Сыганак.

В связи с этим, с 22 августа по 1 сентября планируется полное перекрытие дороги на участке от улицы Сауран до улицы Казак телерадиосы (движения в сторону проспекта Кабанбай-батыра).