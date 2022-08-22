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    12:25, 22 Август 2022 | GMT +6

    Участок улицы Сыганак в столице перекрывают на ремонт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются плановые работы по ремонту дорожного полотна по улице Сыганак. В связи с этим движение участку дороги будет приостановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города сообщили о планируемом проведении работ по среднему ремонту улицы Сыганак.

    В связи с этим, с 22 августа по 1 сентября планируется полное перекрытие дороги на участке от улицы Сауран до улицы Казак телерадиосы (движения в сторону проспекта Кабанбай-батыра).

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
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