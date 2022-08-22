Участок улицы Сыганак в столице перекрывают на ремонт
В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города сообщили о планируемом проведении работ по среднему ремонту улицы Сыганак.
В связи с этим, с 22 августа по 1 сентября планируется полное перекрытие дороги на участке от улицы Сауран до улицы Казак телерадиосы (движения в сторону проспекта Кабанбай-батыра).
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.