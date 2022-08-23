Участок улицы Сауран перекрыли на ремонт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Сауран на двух участках, передает ММИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

«В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 августа текущего года планируется полное перекрытие улицы Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении.



