Участок улицы Саина будет перекрыт на ремонт с 7 по 10 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев предупредили о временном частичном перекрытии улицы Саина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности Алматы.

В связи с проведением дорожных работ по Западной стороне ул. Саина от ул. Улугбека до пр. Абая в южном направлении с 7 по 10 сентября в ночное время в период с 21:00 до 6:00 часов будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - предупредили в управлении городской мобильности Алматы.