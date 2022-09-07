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    13:27, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Участок улицы Саина будет перекрыт на ремонт с 7 по 10 сентября

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев предупредили о временном частичном перекрытии улицы Саина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности Алматы.

    В связи с проведением дорожных работ по Западной стороне ул. Саина от ул. Улугбека до пр. Абая в южном направлении с 7 по 10 сентября в ночное время в период с 21:00 до 6:00 часов будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги.

    Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - предупредили в управлении городской мобильности Алматы.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Другие государственные органы Дороги Транспорт
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