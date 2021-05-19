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Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице

19 Мая 2021 16:45
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Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна улицы Пушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В связи с ремонтными работами с 13:00 часов 19 мая до 06:00 часов 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Пушкина на участке от ул. Кенесары до пр. Абая.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


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#Нур-Султан   #Дороги  
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