Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна улицы Пушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с ремонтными работами с 13:00 часов 19 мая до 06:00 часов 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Пушкина на участке от ул. Кенесары до пр. Абая.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.
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