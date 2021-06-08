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    00:16, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Участок улицы Пушкина перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 июня участок дорожного полотна по улице Пушкина будет полностью перекрыт в связи со средним ремонтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Как сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69. Реставрация дороги согласована с управлением административной полиции ДП города.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - написали в ведомстве.

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