Участок улицы Пушкина перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 июня участок дорожного полотна по улице Пушкина будет полностью перекрыт в связи со средним ремонтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69. Реставрация дороги согласована с управлением административной полиции ДП города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - написали в ведомстве.